Il Gsh Sempione 82 torna a brillare: squadra maschile e femminile insieme sul podio nazionale

Grande soddisfazione per gli atleti del Gsh Sempione 82 che nel fine settimana del 25 e 26 ottobre hanno gareggiato allo stadio Armando Picchi di Jesolo in occasione della finale del Campionato di Società e finale Coppa Italia Lanci, che ha visto la partecipazione di 170 atleti e 30 società da tutta Italia.

La squadra ossolana è arrivata a Jesolo con Marco Cicchetti, Omar Diabang, Alessandro Fornara, Stefano Gori, Stefano Morandi e Martin Kuutio per quanto riguarda la squadra maschile, mentre a rappresentanza del team femminile c’erano Maria Giorio, Arianna Milano guidata da Sofia Ricca, Laura Morato e fuori classifica gareggia anche Alessia Friscia.

Era il campionato di società quello a cui puntava il Gsh e, se gli uomini hanno dato conferma del loro valore a livello nazionale, finalmente si è tornati a brillare anche in campo femminile: infatti entrambe le squadre si sono classificate al terzo posto sia delle classifiche promozionali che di quelle assolute salendo quindi in totale quattro volte sul podio. Di seguito i punteggi totalizzati.

Da segnalare tra le ottime prestazioni quelle nel giavellotto di Maria Giorio F40 che segna il nuovo primato italiano con 9,34m e di Omar Diabang F57 che lancia a 28,63m, i due nuovi primati personali di Laura Morato sui 200m T54 con 34”53 e Stefano Morandi nel getto del peso F20 con 6,44m.

Ad accompagnare gli atleti alla trasferta Flavio Ranghino, Barbara Saccà, Elisabetta Saccà e Riccardo Bagaini, che dichiara: “Lo scorso anno ci eravamo posti l’obiettivo di formare una bella squadra anche al femminile e di provare a salire sul podio anche con quest’ultima, e possiamo dire con soddisfazione che l’obiettivo è stato ampiamente raggiunto”.

Gsh Sempione 82 è sostenuto da Fondazione Luigi Orrigoni-Tigros, Vinavil, Samlor Engineering e Andrea Laurini Private Banker.