L'Ospedale di Comunità di Gravellona diventa realtà: al via il cantiere

Il direttore generale dell’Asl Vco Francesco Cattel e il sindaco di Gravellona Toce Giovanni Morandi comunicano che da lunedì 29 settembre aprirà il cantiere del nuovo Ospedale di Comunità in Gravellona Toce.

I lavori sono stati assegnati alla ditta Multi Manutenzione di Cusano Milanino per un importo di 3.800.000 euro finanziati con Pnrr e dureranno quattordici mesi; saranno seguiti dal direttore lavori architetto Matteo Magnaghi.

Il nuovo Ospedale di Comunità si estenderà su una superficie di 1.000 mq. I lavori prevedono la costruzione di una nuova struttura su un unico piano, sito in via Stampa dietro al Palazzetto dello Sport di Gravellona Toce, con venti posti letto.

Il sindaco di Gravellona Toce dichiara: “Sono molto felice che finalmente si siano superate tutte le difficoltà che hanno ritardato l’avvio del cantiere per il quale abbiamo messo a disposizione l’area e rilasciato il permesso di costruire già da tempo, ma sappiamo che i tempi delle procedure pubbliche sono spesso rallentati da burocrazia e complicazioni di varia natura. Confidiamo ora nella celerità dei lavori affinché nel più breve tempo possibile possa essere realizzato questo importante tassello della medicina territoriale del Vco che vede in Gravellona Toce un luogo facilmente accessibile da qualunque punto della nostra provincia. Ringrazio il dottor Cattel per l’impegno profuso per arrivare a questo avvio dei lavori e sono sicuro che, anche grazie allo staff tecnico dell’Asl, il cantiere procederà speditamente”.

Il direttore generale dell’Asl Vco sottolinea: “L’apertura di questo cantiere rappresenta un passo concreto verso il potenziamento dell’offerta sanitaria territoriale e un segnale importante di attenzione verso le esigenze dei cittadini. Siamo soddisfatti di avviare il cantiere, dopo il superamento di situazioni tecniche e burocratiche, e di questo ringrazio l’amministrazione comunale di Gravellona Toce, la ditta appaltatrice, i professionisti e i collaboratori che hanno lavorato in tal senso”.