Ritrovato senza vita il cercatore di funghi disperso nei boschi di Trontano

È stato ritrovato senza vita il 67enne di Dormelletto che risultava disperso da ieri, 23 settembre, nella zona dell’alpe Briasca, nei boschi sopra Trontano.

L’uomo, Angelo Sacchi, cercatore di funghi, non aveva fatto ritorno al punto di incontro con i suoi compagni di escursione, e subito erano scattate le ricerche da parte del soccorso alpino della X Delegazione Valdossola con le stazioni di Domodossola, Villadossola, Bognanco e Valle Vigezzo, affiancate dal Sagf della Guardia di Finanza di Domodossola, dai vigili del fuoco e dai volontari della protezione civile.

Le ricerche si erano interrotte con il calar della sera, a causa delle condizioni meteo avverse, e sono riprese questa mattina.