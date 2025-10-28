Prima Pagina
Necrologi
Archivio
martedì 28 ottobre
Partecipazione
Partecipazione
Valsecchi Pietro di anni 86
lunedì 27 ottobre
Enrico Imsand di anni 75
domenica 26 ottobre
Bevilacqua Iro 90 anni
sabato 25 ottobre
Antonio Barbuto di anni 80
giovedì 23 ottobre
Salvatore Demontis di anni 93
Condoglianze
Romeo Antonio "Tonino" di anni 82
Severino Pirone di anni 80
Attualità
"Il lupo tra biologia e mitologia": un incontro pubblico a Villadossola
Antigorio
Sagra MeleMiele: Baceno ospita a novembre la tradizionale mostra mercato
Sport
Allerta meteo Piemonte, decise le date dei recuperi
Necrologi
28 ottobre 2025, 11:21
Valsecchi Pietro di anni 86
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A OTTOBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
