Chiusure Intesa Sanpaolo, M5S: "La scelta si abbatterà su cittadini e imprese"

“Il piano territoriale 2025 di Intesa Sanpaolo - con la previsione di numerose chiusure, accorpamenti e trasformazioni degli sportelli su tutto il territorio regionale - mortifica il Piemonte e soprattutto i piccoli comuni e le località montane che già rischiano la desertificazione a causa del taglio dei servizi”. Così, in una nota, i rappresentanti del Movimento 5 Stelle in consiglio regionale Sarah Disabato (capogruppo), Alberto Unia e Pasquale Coluccio (consiglieri) commentano la decisione della banca piemontese di ridurre il numero di filiali e sportelli sul territorio.

“In una regione in cui soltanto quattro comuni su dieci sono dotati di sportelli – continuano i pentastellati - un ulteriore ciclo di chiusure sarebbe un dramma. Nelle prossime ore depositeremo un’interrogazione in consiglio regionale per chiedere al presidente Cirio di fare tutto il possibile per evitare che questo piano diventi realtà. I nostri territori hanno già subito la soppressione di numerosi servizi, non possiamo stare a guardare mentre vengono prese scelte che si abbatteranno inevitabilmente sui cittadini e sulle imprese”.

“Il Movimento 5 Stelle – concludono - farà la sua parte, non lasceremo soli i sindaci e gli amministratori locali in questa battaglia”.