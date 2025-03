Indagine sui cognomi piemontesi: i più diffusi sono Ferrero, Barbero e Ferraris

I cognomi non sono solo etichette anagrafiche, ma si tratta di veri e propri testimoni di storie e tradizioni tramandate nel tempo. Dietro a ogni cognome si nascondono infatti antichi mestieri, legami con la religione, appartenenze geografiche e tanti altri aspetti che riflettono la nostra storia e identità culturale. Ma se escludiamo i soliti Bianchi e Rossi, quali sono i cognomi più rappresentativi di ciascuna regione? Per rispondere a questa domanda, Preply ha condotto uno studio analizzando i cognomi più caratteristici d'Italia, la loro etimologia e la loro incidenza sulla popolazione.

Osservando i risultati dello studio di Preply, emerge che i cognomi più diffusi in Piemonte sono Ferrero, Barbero e Ferraris. Lo studio è stato condotto selezionando i primi tre cognomi più popolari per ogni regione, escludendo i primi venti più popolari in Italia per identificare quelli più specifici a livello regionale. Per il più popolare di ciascuna regione ne è stata analizzata l’etimologia, tenendo in considerazione le teorie e i significati più ampiamente accettati da esperti e storici, sebbene sia importante sottolineare che potrebbero esistere diverse interpretazioni che differiscono leggermente a riguardo. Per quanto riguarda Ferrero, cognome più diffuso in Piemonte, l’etimologia è da ricercare nel mondo dei mestieri: Ferrero viene infatti dal latino “Faber ferrarius”, ovvero “lavoratore del ferro”.

I mestieri sono infatti tra gli elementi che maggiormente forniscono l’origine a nomi e cognomi, così come la religione (che dà origine a cognomi quali Pace o D’Angelo, più diffusi al centro-sud), l’appartenenza ad un luogo o a una famiglia oppure a caratteristiche fisiche o personalità.