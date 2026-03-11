mercoledì 11 marzo
Marco Ceccon di anni 54
martedì 10 marzo
Pierina Viscardi ved. Conti di anni 95
Mariano Rinaldi di anni 86
Rametti Pierina ved. Frisa di anni 84
Marilena Valterio in Francioli di anni 78
Anna Iacopino in Serafini di anni 61
Rosanna Marchetti ved. Rizzi di anni 85
lunedì 09 marzo
Savariano Giancarla ved. Amadio di anni 79
Accadeva un anno fa
Attualità
Toceno, un investimento di oltre 1,7 milioni per i lavori pubblici
Calcio
La Crevolese fa tris con la Pro Vigezzo, terza vittoria per il Crodo
Attualità
Trent'anni di impegno e solidarietà: D.O.M.O. celebra il suo anniversario
Necrologi
11 marzo 2026, 17:53
Piera Facchinetti ved. Bortoletto di anni 80
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
