Una giornata da brivido al "Villaggio di Halloween" di Druogno

In occasione della notte più spaventosa dell’anno, arriva a Druogno “Il villaggio di Halloween”. Giovedì 31 ottobre, a partire dalle 16.00, sarà possibile passeggiare tra le tenebrose vie del villaggio alla scoperta dei mostri che vi si nascondono. In programma numerose attività, tra cui i giochi mostruosi, il truccabimbi della strega, la baby dance da brivido, le magie del maghetto Ale, il trampoliere tenebroso, la fiaba di Halloween con Kamishibay, musica e servizio bar.

Sarà possibile visitare il villaggio in due modalità: con ingresso libero, passeggiando tra le vie alla scoperta delle attrazioni, oppure - con un costo di iscrizione di 5 euro – si può avere il kit “Dolcetto o scherzetto” pe raccogliere tutte le sorprese che i mostri del villaggio hanno in serbo.

L’accesso al villaggio è in via Murciano e all’ingresso sarà consegnata una mappa con i punti di interesse per non perdere tutte le attrazioni disponibili.