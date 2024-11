Gandolfi contro Pizzi: "Il benvenuto civico ai neo maggiorenni senza i ragazzi: scelta illuminata"

“Ho ricevuto il suo cortese invito per le celebrazioni del 4 novembre e con sorpresa ho notato, in fondo, in fondo, come un segreto svelato per caso, che quel giorno ci sarà anche il conferimento del benvenuto civico ai neo-maggiorenni”. Così esordisce Maria Elena Gandolfi, consigliera comunale della Lega a Domodossola, in una lettera indirizzata al sindaco Lucio Pizzi. Al centro della polemica, questa volta, la mancanza degli stessi ragazzi alle celebrazioni.

“Ci permettiamo di scriverle per ringraziarla – con tutto il nostro ironico stupore – della sua scelta illuminata di celebrare il benvenuto civico ai neo-maggiorenni di lunedì, di mattina – prosegue infatti Gandolfi -. Certo, la logica di festeggiare un traguardo così simbolico quando la maggior parte dei diretti interessati dovrebbero essere impegnati a scuola, all’università o al lavoro, con le loro famiglie altrettanto impegnate, ci è sembrata una decisione profondamente inclusiva…in linea, del resto, con il suo consueto stile di amministrare, sempre così vicino e attento alle esigenze dei cittadini”.

“Avevamo sperato – prosegue la consigliera della Lega - forse ingenuamente, che, come detto in aula durante la presentazione della nostra mozione approvata all'unanimità, un momento così importante, simbolo di valori democratici e di impegno civile, potesse essere celebrato insieme alla cerimonia per l'anniversario della Repubblica dell’Ossola o, quantomeno, in un giorno e a un orario che permettesse ai ragazzi di partecipare, con la presenza dei propri cari.

Comprendiamo – conclude Gandolfi - che a questa amministrazione piacerebbe essere sempre un passo avanti, ma così finisce per farne almeno due, giusto per evitare del tutto di incrociare i cittadini”.