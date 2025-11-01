Auto in fiamme sull’Alpe Deccia a Crodo

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14:30, sulle alture di Crodo, nella zona dell’Alpe Deccia, dove una Fiat Panda Hybrid ha improvvisamente preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, con una squadra proveniente dal distaccamento di Domodossola. I pompieri hanno domato le fiamme e impedito che l’incendio si propagasse a una baita situata a pochi metri dall’autovettura, scongiurando così danni più gravi.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti.