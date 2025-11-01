 / Cronaca

Auto in fiamme sull’Alpe Deccia a Crodo

Una Fiat Panda Hybrid ha preso fuoco nel pomeriggio di oggi. Pronto l’intervento dei pompieri di Domodossola, che hanno impedito all’incendio di raggiungere una baita vicina

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi, attorno alle 14:30, sulle alture di Crodo, nella zona dell’Alpe Deccia, dove una Fiat Panda Hybrid ha improvvisamente preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco del Comando provinciale del Verbano-Cusio-Ossola, con una squadra proveniente dal distaccamento di Domodossola. I pompieri hanno domato le fiamme e impedito che l’incendio si propagasse a una baita situata a pochi metri dall’autovettura, scongiurando così danni più gravi.

Le cause del rogo sono in corso di accertamento. Non si registrano feriti.

