Controlli della polizia nei cannabis shop: nel Vco due denunce e sequestro di prodotti illegali

La polizia di Stato, con l’impegno degli investigatori delle squadre mobili presenti su tutto il territorio nazionale, coordinati dal servizio centrale operativo, ha concluso una vasta operazione nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso i cannabis shop, e dei connessi reati di criminalità diffusa.

In quest’ambito sono stati svolti mirati controlli per verificare l’applicazione del nuovo quadro normativo introdotto con il decreto legge 48/2025, convertito in legge n. 80/2025, inerente anche alla vendita di prodotti a base di canapa nei cannabis shop.

Per quanto riguarda la provincia del Vco, la specifica attività accertativa ha interessato 2 cannabis shop e 4 distributori automatici di prodotti contenenti cannabis con conseguente denuncia in stato di libertà 2 titolari di cannabis shop e sequestro, sotto varie forme, di kg 6,5 di cannabinoidi risultati, dalle prime analisi, avere le caratteristiche di stupefacenti in quanto durante il controllo è emerso che gli esercizi commerciali vendevano prodotti derivati dalla cannabis, quali infiorescenze e resine, con un contenuto di Thc tra i 0,2% e 0,6% del tutto illegale. I commercianti deferiti per il reato di spaccio verranno segnalati alle autorità giudiziarie competenti per la valutazione della rivisitazione delle autorizzazioni commerciali.