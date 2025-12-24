 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 12:15

Guida in stato di ebbrezza, denunciati tre automobilisti in Ossola

È il risultato dei controlli eseguiti sul territorio dai carabinieri del comando provinciale

Nel corso dei consueti controlli settimanali, i carabinieri del comando provinciale di Verbania hanno fermato diverse persone per guida in stato di ebbrezza. In Ossola, in particolare, un uomo di 40 anni è stato fermato a Bannio Anzino e sottoposto a test con etilometro, risultato positivo con un tasso di 1,46 g/l.

I militari della compagnia di Domodossola hanno denunciato a piede libero un 40enne, fermato a Druogno, trovato alla guida dell’auto con un tasso alcolico di 1.28 g/l. Infine a Crevoladossola un cittadino svizzero, classe 1981, è stato denunciato per essersi messo alla guida con un tasso alcolico pari a 1.29 g/l.

Comunicato Stampa Carabinieri

