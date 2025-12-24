 / Cronaca

Cronaca | 24 dicembre 2025, 11:30

Provoca un incidente e rifiuta l'alcol test: denunciato un 74enne ossolano

L'uomo, alla guida di un'apecar, non ha dato la precedenza ad un altro veicolo causando lo scontro

Provoca un incidente e rifiuta l'alcol test: denunciato un 74enne ossolano

Un uomo di 74 anni residente in Ossola è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Domodossola dopo aver causato un incidente, alla guida della sua apecar, per non aver dato la precedenza ad un altro veicolo. In seguito all’incidente, avvenuto a Crevoladossola, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla prova etilometrica. Per lui anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.

Comunicato Stampa Carabinieri

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore