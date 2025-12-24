Provoca un incidente e rifiuta l'alcol test: denunciato un 74enne ossolano

Un uomo di 74 anni residente in Ossola è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della compagnia di Domodossola dopo aver causato un incidente, alla guida della sua apecar, per non aver dato la precedenza ad un altro veicolo. In seguito all’incidente, avvenuto a Crevoladossola, l’uomo si è rifiutato di sottoporsi alla prova etilometrica. Per lui anche il ritiro della patente e il sequestro del mezzo.
