Fuochi d’artificio illegali: maxi sequestro della Guardia di Finanza nel Vco

Nell’ambito della costante azione di controllo economico del territorio, potenziata con l’approssimarsi delle Festività, le Fiamme Gialle del Comando Provinciale del Verbano Cusio Ossola hanno intensificato i controlli a contrasto dei traffici illeciti sulle principali arterie stradali della Provincia.

I militari della Compagnia di Domodossola, durante un’attività di pattugliamento del territorio, hanno notato un esercizio commerciale che esponeva in vendita fuochi artificiali riconducibili alla categoria dei giocattoli pirici. Tale tipologia di artifizi pirotecnici, date le caratteristiche tecniche e la loro potenza esplosiva, possono essere commercializzati esclusivamente da esercenti titolari di apposita licenza rilasciata dalla locale Prefettura.

I finanzieri, una volta entrati nel negozio, hanno constatato l’assenza del titolo autorizzativo per la vendita al pubblico di questa tipologia di fuochi d’artificio e hanno rinvenuto, dopo ricerche all’interno dei locali e nel magazzino, 72 kilogrammi di confezioni di vario genere, per un totale di 58 batterie da lancio a lunga gittata, pronte per essere vendute ad ignari acquirenti che, se inesperti, avrebbero potuto subire gravi lesioni alla loro persona.

Il mercato degli artifizi pirotecnici è un settore potenzialmente pericoloso per la sicurezza e la salute dei consumatori di conseguenza; tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro per la successiva distruzione, mentre il titolare è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Verbania per le ipotesi di reato di commercio abusivo di materiali esplodenti ed omessa denuncia della loro detenzione.

Si rappresenta che, per il vigente principio di legge della presunzione di innocenza, la colpevolezza della persona indagata potrà dirsi accertata definitivamente soltanto quando intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.

L’azione di tutela del mercato dei beni e dei servizi, volta a sequestrare prodotti insicuri nonché a tutelare la salute e la sicurezza dei consumatori e la leale concorrenza tra le imprese, dimostra ancora una volta la dinamicità operativa della Guardia di Finanza a salvaguardia del bene comune.