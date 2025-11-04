Altri 32 milioni per attrarre investimenti e creare occupazione

“Con questo intervento strategico rafforziamo concretamente la capacità del Piemonte di attrarre imprese, generare nuova occupazione e promuovere uno sviluppo industriale sostenibile. Puntiamo su investimenti produttivi che portano crescita, innovazione e lavoro qualificato”: il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alle Attività produttive Andrea Tronzano hanno commentato così l’approvazione in Giunta regionale della delibera che incrementa di 32 milioni di euro la dotazione della misura “Attrazione e sostegno della propensione agli investimenti nel territorio”, nell’ambito del Programma regionale Fesr 2021-2027.

Lo strumento, rivolto a piccole, medie e grandi imprese, sostiene nuovi insediamenti produttivi, ampliamenti e rilocalizzazioni in Piemonte, con l’obiettivo di consolidare il tessuto industriale locale e creare nuova occupazione stabile. Si tratta di uno dei bandi centrali della programmazione regionale, pensato per rendere il territorio sempre più competitivo e attrattivo anche verso investitori esteri.

Grazie alle nuove risorse la dotazione complessiva della misura sale a 92,3 milioni di euro. Verranno riaperti a breve gli sportelli per la presentazione delle domande, in coerenza con la strategia regionale per la crescita sostenibile e con il bilancio 2025-2027. Il provvedimento sarà finanziato con risorse europee, statali e regionali, senza impatti prospettici sulla gestione finanziaria dell’ente.