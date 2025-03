Una nuova sede per la Pro Loco di Premosello

La Pro Loco di Premosello trasferisce la sede da Piazza Balzani, dove si trovavano le ex scuole, in via Caduti per la libertà. La nuova sede si trova nei locali al pian terreno che un tempo ospitavano la filiale di una banca. Si tratta di spazi, come quelli in precedenza, di proprietà del comune, il quale li concede all'associazione in comodato d'uso gratuito.

Oltre che per ospitare la sede, i locali saranno usati dalla Pro Loco come deposito di attrezzature. Il trasloco si è reso necessario in quanto i locali precedentemente concessi sono oggetto di un progetto di ristrutturazione dello stabile da parte del comune.

L'amministrazione ha provveduto a trovare una nuova sistemazione all'associazione in considerazione della sua meritoria attività sociale e culturale, inoltre il comune per tante iniziative si avvale della collaborazione dell'associazione turistica.

La Pro Loco si farà carico di tutte le manutenzioni ordinarie che dovessero rendersi necessarie nonché delle spese di gestione, utenze comprese. “Siamo soddisfatti della nuova sede - dice la presidente della Pro Loco Cristina Ragozza - anche se rispetto a quella di prima è un po' più decentrata, è comunque più ampia e comoda della precedente essendo al pianterreno”.