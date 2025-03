Ancora una giornata complicata per chi viaggia con i mezzi pubblici. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna hanno infatti indetto un nuovo sciopero del trasporto pubblico, in programma per il 1° aprile. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore per chiedere il rinnovo del contratto nazionale.

Saranno dunque fermi per l’intera giornata tutti i mezzi di trasporto pubblico: le corse potranno subire cancellazioni o ritardi.