L'intervento di mitigazione del rischio idraulico a Pallanzeno ''sfiorerà'' anche Villadossola

Interesserà in minima parte anche Villadossola il progetto di fattibilità delle opere di mitigazione del rischio idraulico previsto per Pallanzeno, che porterà alla realizzazione di opere di difesa idraulica e protezione dal rischio alluvionale per l'abitato del piccolo comune dell’Ossola. Una richiesta che era stata avanzata da anni dall’amministrazione di Pallanzeno e che lo scorso anno aveva visto la Regione aveva commissionato uno studio per valutare le migliori soluzioni da mettere in campo per scongiurare l’inondazione di Pallanzeno in caso di alluvioni, situazione che purtroppo si era già verificata in passato. Intervento per il quale a Pallanzeno erano stati destinati 5 milioni di euro.

La messa in sicurezza degli argini del fiume Toce che sorgono oltre gli impianti sportivi e la ciclopedonale è sempre stata una delle priorità dell’amministrazione comunale, col sindaco Gianpaolo Blardone che aveva spesso denunciato i rischi che il paese correva ad ogni alluvione.

Ultimamente la conferenza dei servizi ha esaminato il nuovo tracciato di arginatura proposto, che prevede un prolungamento dell'opera di difesa a nord di Pallanzeno, prolungamento che toccherà anche nel territorio comunale di Villadossola. Da qui la richeista del parere del Comune di Villadossola sulla compatibilità dell'intervento, anche se va detto che le interferenze con il territorio comunale di Villa risultano molto limitate e riguardano il prolungamento dell'argine del canale.