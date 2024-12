Preoccupazione in Svizzera per i lavori previsti nel 2025 sulla linea del Sempione

‘’Eurocity di nuovo fermi tra Domodossola e Milano’’ titola, preoccupata la Tv svizzera. In un articolo che evidenzia i futuri disagi ferroviari al confine tra Italia e Svizzera.

Si parla ovviamente della linea del Sempione.

‘’Questo implica problemi anche per coloro che partono in treno da Briga, nel Canton Vallese, in direzione di Milano’’ dice la Tv Svizzera. Che ricorda come l’estate scorsa, da giugno a settembre, tutti gli Eurocity erano stati cancellati dall’orario. Con disagi e tempi di percorrenza allungati e soprattutto insufficienti posti sugli autobus sostitutivi.

Ora l’sos è dettato dal fatto la prossima estate ci saranno altri lavori di manutenzione sulla tratta, dall’8 giugno al 27 luglio e dal 31 agosto al 12 settembre 2025. ‘’Lo scenario sarà probabilmente lo stesso anche negli anni successivi, fino al 2028’’ dice la tv Svizzera.

Una portavoce delle Ferrovie Federali Svizzera ha anche dichiarato che si sta valutando la possibilità di far passare alcuni treni da Novara l’anno prossimo.