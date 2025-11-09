 / Attualità

Attualità | 09 novembre 2025, 16:00

Vogogna, si cercano volontari per il presepe vivente

Martedì 11 novembre incontro in oratorio per organizzare la nuova edizione dell’appuntamento natalizio

Il tradizionale presepe vivente di Vogogna torna a illuminare il Natale con tante novità. L’edizione 2025 proporrà un percorso completamente rinnovato, nuove scenografie e una data inedita: l’appuntamento è fissato per domenica 21 dicembre alle 21.00.

In vista dell’evento, l’organizzazione lancia un appello alla cittadinanza: si cercano volontari per interpretare pastori, personaggi e figuranti, ma anche per contribuire all’allestimento e alla logistica. Per tutti coloro che desiderano dare una mano, è stato fissato un incontro organizzativo martedì 11 novembre alle 20.45 in oratorio a Vogogna. 

a.f.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore