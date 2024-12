Tornano a casa e vedono del fumo uscire dall'abitazione, entrano per spegnere le fiamme e rimangono feriti. E' successo intorno alle 19.30 a Malesco, nella frazione di Zornasco in via Maggiore.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, i Carabinieri e i mezzi di soccorso del 118. Fortunatamente le tre persone, un uomo e due donne, sono stati soccorsi e trasportati con lievi ustioni al volto e alla testa al Dea del San Biagio.