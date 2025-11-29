Pediacoop avvia una campagna nazionale per reclutare medici specialisti

La carenza di medici su tutto il territorio nazionale continua ad essere un problema. La situazione rischia di mandare in tilt il sistema ospedaliero italiano. Per ovviare a queste carenze, Pediacoop, società cooperativa con sede in Domodossola (Piemonte) è alla ricerca di figure sanitarie in diverse regioni italiane.

Pediacoop ha avviato una campagna di reclutamento di medici specialisti o con titolo equipollente in pediatria, anestesia e rianimazione, ostetricia e ginecologia, ortopedia, radiologia, neurologia, psichiatria, medicina d’urgenza (per quest’ultima specialità è sufficiente avere esperienza lavorativa per almeno due anni in un pronto soccorso o DEA), disponibili ad effettuare turni in ospedali pubblici in Piemonte, Lombardia, Veneto, Calabria, Liguria, Val d’Aosta ad elevatissimo compenso economico in regime di libera professione.

Per candidarsi compilare il form sul sito.



Oppure rivolgersi a candidature@pediacooph24.it o al numero 335 5484998.

www.pediacooph24.it