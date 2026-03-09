Rc auto: nel Vco i premi più bassi del Piemonte

Il Verbano Cusio Ossola si conferma la provincia piemontese con i premi Rc auto più bassi, anche se negli ultimi dodici mesi i prezzi hanno registrato un forte aumento.
Secondo i dati diffusi da Segugio.it, portale specializzato nella comparazione online di assicurazioni e servizi finanziari, a febbraio 2026 il costo medio dell’assicurazione auto in Italia ha raggiunto 492 euro all’anno, in aumento del 10,1% rispetto allo stesso mese del 2025.
In Piemonte il premio medio è stato leggermente più basso rispetto alla media nazionale, attestandosi a 468,07 euro. Tuttavia anche nella regione si registra una crescita dei prezzi, pari al +3,8% su base annua.
Guardando alle singole province, il Verbano Cusio Ossola risulta l’area meno cara del Piemonte con un premio medio di 384,11 euro. Nonostante il dato relativamente contenuto, il territorio ha registrato uno degli aumenti più marcati della regione, con un incremento del +18,4% rispetto a febbraio 2025.
Secondo gli esperti, l’andamento dei prezzi potrebbe essere legato a diversi fattori, tra cui l’aumento dei costi di riparazione dei veicoli e dei sinistri.
«Dopo alcuni mesi di prezzi Rc stabili o in leggero calo – ha commentato Emanuele Anzaghi, amministratore delegato di Segugio.it Broker – febbraio segna un’impennata di circa il 4%. Sarà importante capire nei prossimi mesi se si tratta di un incremento isolato o dell’inizio di un nuovo ciclo al rialzo».
In Piemonte oltre la metà degli automobilisti (53,9%) sceglie inoltre di aggiungere all’assicurazione la garanzia di assistenza stradale, con un costo medio di 24,05 euro all’anno, mentre la copertura più costosa resta quella per eventi naturali, che supera i 212 euro annui.