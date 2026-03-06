Mercato moto, febbraio positivo anche nel Vco

Il mercato delle due ruote a motore conferma a febbraio, anche ne Vco, la tendenza positiva registrata a inizio anno, con un segno più in tutti i segmenti: moto, scooter e ciclomotori. Un andamento che rafforza il buon avvio del 2026 e consolida il clima di fiducia nel comparto. Il confronto con i primi mesi del 2025, così emerge dall’analisi dati, richiede tuttavia cautela. Lo scorso anno era stato, infatti, caratterizzato da un calo delle vendite legato agli effetti del fine serie Euro 5, che aveva condizionato in modo significativo le immatricolazioni. Per questo motivo, sostengono gli esperti del settore, una valutazione più realistica e strutturale dell’andamento del mercato sarà possibile solo nei prossimi mesi. Anche dal punto di vista statistico, gennaio e febbraio rappresentano insieme appena il 13% del mercato complessivo annuo, una quota ancora limitata per delineare tendenze consolidate. Un ulteriore segnale di moderato ottimismo arriva comunque dai dati del Focus2R, pubblicati il mese scorso, che evidenziano una lenta ma costante crescita dell’attenzione dei comuni verso le due ruote, confermando il ruolo sempre più centrale di moto e scooter nella mobilità urbana. Il secondo mese dell’anno chiude con un parziale di +10,20% e 24.768 unità vendute. Nel dettaglio, le moto crescono dell’11,58% e targano 10.593 mezzi; gli scooter registrano un incremento dell’8,79% e mettono sul mercato 13.322 veicoli; infine, i ciclomotori, che guadagnano 15,90 punti percentuali e fanno registrare 853 unità.