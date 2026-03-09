lunedì 09 marzo
Sale il prezzo dei carburanti. Neppure la Svizzera 'salva' gli automobilisti di confine
Sale il prezzo dei carburanti. Neppure la Svizzera 'salva' gli automobilisti di confine
Economia | 09 marzo 2026, 18:22

Sale il prezzo dei carburanti. Neppure la Svizzera 'salva' gli automobilisti di confine

In Ossola solo in alcuni casi il gasolio ha superato i 2 euro. In Vallese, col cambio, costi alti anche per la benzina

Sale il prezzo dei carburanti. Neppure la Svizzera 'salva' gli automobilisti di confine

Neppure la Svizzera ‘’salva’’ gli automobilisti ossolani. Il pieno in Svizzera per risparmiare è divenuto ormai solo un ricordo di tanti anni fa, quando in molti carcavano il confine per risparmiare  sui carburanti.

 In questi giorni di aumento dei carburanti in Italia, fare il pieno oltre confine non porta a risparmiare. 

Infatti, tenendo conto del cambio (1 franco vale 1,11 euro)  fare benzina o gasolio appena oltre confine costa caro. Sicuramente sia la benzina che il gasolio superano – ribadiamo anche col cambio – oltre i due euro.

Lunedì 9 marzo, a Gondo il gasolio costava 1,95  (2,16 euro) e la benzina 1,88 (2,08). In Ossola ieri solo in rari casi superavano i 2 euro. La benzina restava in gran parte sotto l’asticella dei due euro tra l’1698 e 1,999.  Mentre i l gasolio, in alcuni distributori, era appena sopra i 2 euro  (il massino era 2,069), in altri si aggirava tra l’1,984 e l’1,999.

re.ba.

