Domettone, il panettone con la D di Domodossola che unisce tradizione e creatività

Nasce da una sfida invernale e da un’intuizione creativa il Domettone, il nuovo panettone artigianale firmato dal mastro gelatiere Luca Cappelli, affiancato in questo progetto dall’esperienza del pasticciere Giuseppe Federico. Con la stagione fredda che ha messo in pausa la produzione dei gelati, Cappelli ha deciso di mettere le mani in pasta in un modo nuovo, trasformando la propria esperienza artigianale in un prodotto completamente originale.

Un panettone che parla la lingua della semplicità

Il risultato è un panettone che punta sulla qualità degli ingredienti e sulla lavorazione tradizionale. Farine selezionate, burro, uova, zucchero e una piccola quantità di lievito vengono lavorati con una doppia lievitazione che regala sofficità e profumo. Nessun trucco, nessuna scorciatoia: solo ingredienti genuini, come nella migliore tradizione.

La vera sorpresa? La forma: la D di Domodossola

La caratteristica che rende unico il Domettone è la sua forma: l’iconica D di Domodossola, scelta che lo rende immediatamente riconoscibile, elegante, piacevole da vedere e perfetto anche come regalo. Da questo simbolo prende vita il nome stesso del dolce: Domettone, il panettone con la D di Domodossola.

Tre versioni, un’unica filosofia artigianale

Il Domettone viene proposto in tre versioni, tutte realizzate con la stessa cura e con la medesima attenzione alla qualità. La variante classica esprime al meglio la tradizione, con canditi di alta pasticceria e uvetta australiana. Quella al cioccolato è arricchita da scaglie prodotte a mano e da una raffinata glassatura. Infine, la versione al pistacchio utilizza pasta 100% Bronte DOP, impiegata persino nell’impasto, che assume così una sorprendente colorazione verde naturale.

Dove trovarlo

Prodotto nel laboratorio di Trontano, il Domettone è già disponibile presso la Gelateria Bianca in Piazza Mercato, da DoppioZero Pizza Contemporanea a Cosasca e nella focacceria DoppioZero di Viale Garibaldi a Domodossola. A breve sarà acquistabile anche online attraverso il sito www-domettone-it.sumupstore.com.

Domettone: non solo buono, anche bello

Un panettone nuovo, genuino e bellissimo nella sua forma inconfondibile. Un omaggio a Domodossola e alla sua tradizione artigiana, pronto a diventare il protagonista delle feste.