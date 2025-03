Seconda Categoria: l’Esio vince ancora e allunga sulla Castellettese

L'Esio Verbania si conferma sempre più leader del campionato, imponendosi 3-2 in trasferta contro il Cireggio. La squadra verbanese parte fortissimo, trovando il vantaggio al 2' con Preiata, ma deve subire il ritorno dei padroni di casa, che prima pareggiano con Mbow all’ottavo minuto, poi sprecano un rigore con Lampione al 25’. Mancin regala il nuovo vantaggio agli ospiti in chiusura di tempo, poi nella ripresa ci pensa Tinelli a chiudere il match, rendendo inutile il secondo centro di Mbow, in pieno recupero. La capolista porta così a casa i tre punti, aumentando a sette lunghezze il proprio vantaggio sulla Castellettese seconda. Il Cireggio scivola invece in quart’ultima posizione.

La Pro Vigezzo non è riuscita ad andare oltre l’1-1 sul campo del Casale Corte Cerro. I rossoblù, alla ricerca di punti per avvicinarsi alla zona playoff, hanno trovato una difesa attenta nei cusiani, che vanno per primi in vantaggio grazie al gol di Carlucci al 27’, ma vengono raggiunti sul finale di primo tempo. I ragazzi di mister Pennestri vengono così superati dal Varallo Pombia e scivolano in quinta posizione. I casalesi, invece, con questo punto si mantengono in una posizione di classifica abbastanza tranquilla.

Grande prestazione della Voluntas Suna, che ha travolto il Crodo con un netto 4-0. Dopo un primo tempo concluso a reti bianche, i granata chiudono la partita nei primi sei minuti della ripresa, con la doppietta di Celeste (47’ e 51’) e la rete di Spinelli al 49’. Ancora Spinelli alla mezzora chiude definitivamente i conti. Grazie a questa vittoria, i verbanesi proseguono la propria prepotente risalita, agganciano il Fomarco e si allontanano dalla zona bassa della classifica. Rossoverdi invece sempre più ultimi, e ormai condannati ad una amara retrocessione in Terza Categoria.

Sorride la Crevolese dopo il successo casalingo per 2-1 sul Gargallo. I gialloblù hanno conquistato tre punti fondamentali grazie alle reti di Konè e La Sala, riuscendo a mantenere il vantaggio fino al triplice fischio, anche grazie all’errore dal dischetto da parte della formazione ospite. Questa vittoria permette ai ragazzi del presidente Biggio di aumentare notevolmente le proprie chances di evitare i playout.

Buon pareggio per 1-1 del Fomarco contro il Riviera d’Orta. La squadra di Piccinini aveva chiuso sotto di un gol la prima frazione, ma nella ripresa ha trovato il gol del definitivo pareggio con Romano. Con questo punto, i biancoverdi raggiungono quota 24 in classifica: i playoff sono ormai lontani, ma il margine sui playout pare abbastanza rassicurante.

Risultati:

Castellettese - Dormelletto Comignago 1 - 1; Voluntas Suna - Crodo 4 - 0; Cireggio - Esio Verbania 2 - 3; Crevolese - Gargallo 2 - 1; Varallo Pombia - Maggiora 4 - 0; Fomarco Don Bosco Pievese - Riviera D'Orta 1 - 1; Casale Corte Cerro - Pro Vigezzo 1 - 1

Classifica:

Esio Verbania 49 - Castellettese 42 - Dormelletto Comignago 38 - Varallo Pombia 31 - Pro Vigezzo 30 - Riviera D'Orta 28 - Gargallo 28 - Voluntas Suna 24 - Fomarco Don Bosco Pievese 24 - Casale Corte Cerro 23 - Cireggio 22 - Crevolese 20 - Maggiora 11 - Crodo 6