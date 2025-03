Ventenne reagisce ad un controllo dei carabinieri nel centro domese, denunciato

I carabinieri sono intervenuti nel fine settimana a Domodossola per una lite dove hanno identificato e denunciato un 20enne, poiché nel corso del controllo ha reagito con veemenza nei confronti dei militari opponendo resistenza e, per tale motivo, veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale, oltre ad essere sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta.