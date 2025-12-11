Servizi di igiene ambientale, contratto rinnovato: lo sciopero non si è svolto

“È stato sottoscritto l'accordo di rinnovo del Ccnl dei servizi ambientali, scaduto il 31 dicembre 2024. L'annunciato sciopero, quindi, non si è svolto”. Lo rendono noto i sindacati Fp Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Fiadel, in merito allo sciopero dei servizi di igiene ambientale che era stato proclamato per la giornata del 10 dicembre.

"Il valore economico complessivo del rinnovo contrattuale - specificano i sindacati in una nota - è pari a 307 euro così ripartiti: valore contrattuale riforma parziale della classificazione 47 euro, aumento del Tec (trattamento economico complessivo) 250 euro. Il trattamento economico minimo è pari a 217 euro, al 3A, suddiviso in cinque tranches: 15 euro (1° luglio 2025), 86 euro (1° gennaio 2026), 36 euro, (1° gennaio 2027), 40 euro (1° agosto 2027), 40 euro (1° dicembre 2027). L'aumento della produttività contrattuale (Erap) è pari a 18 euro, mentre il welfare contrattuale è stato fissato in 15 euro. Il valore contrattuale di 10 ore di Rol (permessi riduzione orario di lavoro) per gli assunti dal 1° gennaio 2017 è pari a 10 euro, sono stati inoltre previsti 100 euro di 'una tantum' a copertura del primo semestre 2025". L'aumento complessivo medio vale oltre il 14% sul triennio 2025/2027.

"Si tratta di misure, per le quali ci siamo fortemente battuti, che vanno nella direzione di contrasto all'aumento del costo della vita, al rafforzamento del potere d'acquisto di lavoratrici e i lavoratori e di sostegno allo sviluppo industriale di un comparto fondamentale e strategico per il Paese”, concludono i sindacati. L'attivo nazionale unitario del settore, convocato per il 16 dicembre, avvierà le assemblee tra gli oltre 110.000 lavoratori e lavoratrici del settore per la validazione dell'accordo.