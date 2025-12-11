Con la diocesi di Novara un pellegrinaggio ad Assisi e Cascia

La diocesi di Novara organizza un pellegrinaggio ad Assisi e Cascia in occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco e dell’ostensione delle sue spoglie. Il viaggio è in programma dal 2 al 4 marzo 2026. Le prime due giornate si svolgono ad Assisi: il momento più significativo sarà la venerazione delle spoglie di San Francesco, evento unico negli ultimi 800 anni; previste anche una sosta alla tomba di San Carlo Acutis e la visita a Santa Maria Maggiore, Santa Maria degli Angeli e alla basilica di Santa Chiara. Il 4 marzo, poi, trasferimento a Roccaporena e a Cascia per una giornata interamente dedicata a Santa Rita.

Chi volesse partecipare al pellegrinaggio può iscriversi entro il 15 dicembre. I moduli necessari e le modalità di iscrizione sono disponibili sul sito della diocesi. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Comitato Diocesano Assisi 2026 al numero 0321 36811 o all’indirizzo e.mail novarasanfrancesco2026@gmail.com.