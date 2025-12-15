Nove defibrillatori ai Vigili del Fuoco: completato il progetto “Soccorso Sicuro”

Si è concluso ufficialmente il progetto “Soccorso Sicuro”, che in soli sette mesi ha permesso di donare nove defibrillatori di ultima generazione ai distaccamenti dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola, rafforzando in modo concreto la rete dei dispositivi salvavita sul territorio.

L’ultima donazione è avvenuta il 4 dicembre, in occasione della festa di Santa Barbara, patrona dei Vigili del Fuoco, presso il Comando Provinciale del VCO. Alla cerimonia erano presenti il comandante provinciale Lorusso, insieme alle principali autorità civili e militari: dal Prefetto all’Arma dei Carabinieri, dalla Polizia di Stato alla Guardia di Finanza, oltre ai Vigili del Fuoco, ai sindaci e alle associazioni del territorio.

Il progetto “Soccorso Sicuro” è stato ideato dal Cantante della Solidarietà in collaborazione con Corriamo per un Sorriso e con Thomas Ottina, presidente dei Volontari dei Vigili del Fuoco del VCO. Grazie a questa iniziativa, nove distaccamenti dei Vigili del Fuoco – Omegna, Gravellona Toce, Cannobio, Stresa, Baceno, Santa Maria Maggiore, Villadossola e Varzo – sono ora dotati di defibrillatori moderni, fondamentali per intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

L’importante risultato è stato reso possibile dalla sinergia tra numerose realtà del territorio, tra cui VCO Defibrillatori, l’associazione Vigezzo Ti Aiuta, il Comitato 10 Febbraio Verbania, l’associazione Matibellula – nell’ambito del progetto dedicato alla memoria della piccola Matilde Magliocco durante l’evento “Tradizioni in Sagra” di Varzo – oltre a Corriamo per un Sorriso e allo stesso Cantante della Solidarietà.

Un progetto che dimostra come la collaborazione tra istituzioni, associazioni e cittadini possa tradursi in azioni concrete a tutela della vita e della sicurezza di tutta la comunità.