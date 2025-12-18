Conad chiude il 2025 in crescita, fatturato +4,4% a 21,8 miliardi di euro

MILANO (ITALPRESS) - Conad continua anche nel 2025 il suo percorso di crescita, che ha visto la prima insegna della Grande Distribuzione italiana far crescere il proprio fatturato di circa il 18% negli ultimi 3 anni. Secondo i dati preconsuntivi presentati questa mattina, Conad chiuderà il 2025 con un fatturato di 21,826 miliardi di euro, in aumento del 4,43% sull'anno precedente, crescendo a un tasso superiore a quello del mercato. Positivo anche il saldo del patrimonio netto del Sistema Conad, pari a 3,95 miliardi di euro (+5%). La quota di mercato (GNLC 01/07/2025) è al 14,84% sul totale Italia, con un peso rilevante in tutti i canali di vendita e in tutte le aree geografiche del Paese.In uno scenario di consumi in frenata, e caratterizzato da una contrazione dei volumi evidente, si segnala la buona crescita dei canali Conad (+5,7%) e Conad Superstore (+6,1%), oltre allo sviluppo a due cifre del nuovo format urbano Tuday Conad (+27,1%) e del canale specializzato dedicato ai prodotti e ai servizi per gli animali domestici PetStore Conad (+15,7%) (Circana ottobre 2025)."Conad si conferma insegna leader della GDO italiana con un tasso di crescita superiore a quello del mercato e questo risultato ci riempie di orgoglio e di senso di responsabilità. Per noi essere leader significa soddisfare al meglio le attese dei clienti con prodotti e servizi convenienti e di ottima qualità, avere buoni risultati finanziari e partecipare attivamente alla vita economica e sociale del Paese, all'evoluzione del commercio in ogni territorio, alla creazione di condizioni di lavoro lungo tutte le filiere che consentano alle persone di vivere bene - ha detto Mauro Lusetti, Presidente di Conad -. Il nuovo Consiglio di Amministrazione, che esprime tutte le componenti del Sistema Conad, ha dato una chiara direzione allo sviluppo del prossimo triennio: sappiamo cosa fare e abbiamo destinato risorse importanti alle nostre reti, fisiche e digitali, e alla formazione dei nostri collaboratori per essere sempre più vicini ai nostri oltre 13 milioni di clienti".Il 2025 ha visto anche il consolidamento della crescita della MDD (Marca del Distributore) Conad, con un fatturato a 6,5 miliardi di euro, in crescita del 5,7% a valore, e una quota sul totale del 34,1% nel canale 'supermercati LCC', anche grazie agli investimenti sulle marche premium e su quelle dedicate al benessere. Conad, con i suoi marchi privati, si conferma come il marchio più grande nel mercato Retail in Italia."In un contesto di crescita piatta e di volumi in calo, abbiamo focalizzato la nostra attenzione sull'efficientamento del core business alimentare e sui bisogni dei clienti, sviluppando nuove capacità di definizione degli assortimenti, dei format commerciali e dei servizi - ha affermato Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad -. Su quest'ultimo fronte, proseguendo nello sviluppo avviato nei mercati Pet, Parafarmacia e Ottica, nel 2026 lanceremo il nuovo store-format Benessity Conad interamente dedicato a prodotti e servizi per il benessere fisico, alimentare e della cura della persona. La nostra scelta strategica sarà quindi quella di sviluppare le nostre reti vendita fisiche e digitali sulla doppia direttrice della 'convenienzà e della 'specializzazionè anticipando l'evoluzione del mercato e consolidando il nostro ruolo di innovatori nel retail italiano. Riteniamo che questa impostazione strategica ci consentirà di cogliere le opportunità che stanno nascendo dalle trasformazioni dei target e dal processo di concentrazione del mercato italiano della distribuzione, oggi ancora molto frammentato".Uno degli investimenti più importanti nello sviluppo del nuovo format Benessity Conad sarà la specializzazione dell'offerta commerciale e del personale dedicato al servizio ai clienti, che potranno così essere aiutati a trovare risposte mirate a diversi bisogni della persona - longevità, controllo del peso, alimentazione, benessere mentale, attività sportiva, energia e prevenzione - in linea con l'evoluzione del concetto di benessere da una visione curativa a una integrativa. Benessity Conad offrirà un ampio assortimento di prodotti per la cura della persona, per l'alimentazione dedicata al benessere, integratori e medicinali da banco.Nel 2025 è inoltre continuato lo sviluppo dell'ecosistema digitale HeyConad, con lo sviluppo di nuove funzionalità nell'attivazione di spesa on-line, viaggi e assicurazioni. In questo senso, l'ultima novità è la proposta di un portafoglio di prodotti assicurativi Petcare in collaborazione con Santèvet, storico leader europeo del settore.Conad ha confermato il piano di investimenti 2025-2027 da 2,169 miliardi di euro, tra i più rilevanti nella GDO italiana, che sosterrà l'impegno delle Cooperative e del Consorzio per nuove aperture, ammodernamento della rete, efficientamento della supply chain, sviluppo della digitalizzazione e delle istanze di sostenibilità del proprio business.- Foto ufficio stampa Conad -(ITALPRESS).