''Il Vogogna? Una squadra giovane ma con valori tecnici''

‘’Non credo ci sia una squadra che abbia più valore di altri. In classifica ci sono sei squadre in 3 punti e poi il Bagnella che ha una partita da recuperare. Anche se è un campionato un po’ folle, dove tutte possono anche venire a Vogogna o a Varzo a perdere, contro con squadre che magari hanno qualcosa di meno sul piano tecnico ma di più su quello agonistico. Ma non c’è una squadra forte più delle altre, tutte con grossi valori e piccole pecche ma si vedrà domenica dopo domenica’’.

Così parla Fabrizio Francina, direttore sportivo del Vogogna, dopo il pari contro la Varzese. I biancoverdi sono terz’ultimi con 12 punti, ma a ridosso delle altre e quindi ad un passo dall’essere fuori dalla zona play out. .

‘’Abbiamo avuto un avvio molto particolare che abbiamo pagato ma la squadra è giovane ma ha dei valori tecnici e la cosa bella è che agli allenamenti hai 23-24 ragazzi e questo è positivo’’ afferma.

Dopo il brutto avvio, la ripresa e le ultime gare positive, con vittorie importanti su Cannobiese e Sizzano. Domenica il Vogogna ha pagato un errore difensivo quando ormai sembrava aver portato a casa un’altra vittoria.

In casa vogognese poi, quest’anno, contano anche sulla presenza di un dirigente in più. Claudio Giavani, uno che al calcio ha dato sia da calciatore che da dirigente. A giugno il Vogogna gli ha affidato il ruolo di direttore generale. ‘’Giavani conosce il calcio, lo vive – dice Francina - . La nostra è una società con molti dirigenti e Giavani dà la qualità di uno che conosce il mondo del calcio e con quale io, l’allenatore e il presidente ci confrontiamo, una figura di riferimento’’.