Riscatto pensionistico per i percorsi Its Academy: le nuove disposizioni dell'Inps

Con la Circolare n. 98 del 25 novembre 2024, l'Inps ha introdotto nuove disposizioni relative al riscatto ai fini pensionistici dei percorsi formativi degli Istituti Tecnologici Superiori (Its Academy). La misura, prevista dalla legge 15 luglio 2022, n. 99, ha l’obiettivo di valorizzare i diplomi Its, riconoscendoli come parte integrante del sistema di istruzione tecnologica superiore, con ricadute anche sul trattamento pensionistico dei diplomati.

L’Inps ha stabilito che i percorsi formativi degli Its Academy, che si articolano su 4 o 6 semestri, possono essere riscattati ai fini pensionistici, a condizione che i titoli rilasciati siano conformi alla legge n. 99/2022 e siano erogati da fondazioni ITS accreditate. I percorsi, che corrispondono rispettivamente al quinto e al sesto livello del Quadro europeo delle qualifiche (EQF), devono rispettare gli standard definiti dalla normativa in vigore.

I titoli richiesti per il riscatto devono essere stati conferiti da Its Academy che abbiano ottenuto l’accreditamento, sia temporaneo che definitivo, secondo le disposizioni della legge. In particolare, la fase transitoria consente l’accreditamento temporaneo per gli Its già operativi a partire dal 31 dicembre 2019, purché rispettino determinati requisiti previsti dalla legge.

Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle politiche di rafforzamento della formazione tecnica e professionale, con l’intento di favorire una maggiore integrazione tra il sistema formativo e il mercato del lavoro. In particolare, il provvedimento mira a garantire maggiore equità nel trattamento pensionistico per i laureati degli Its Academy, sostenendo la loro valorizzazione anche sotto il profilo previdenziale.