Baveno, la Camera di Commercio mette a bando una porzione di Villa Fedora

La Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte ha pubblicato un bando per la locazione di una parte dell’immobile storico Villa Fedora a Baveno, che attualmente ospita la sede secondaria dell’ente. L’ala nord della struttura, affacciata sulla Strada del Sempione e distribuita su tre piani più un interrato, offre una superficie complessiva di 369 metri quadrati e mantiene la destinazione d’uso a uffici, nel rispetto del vincolo storico-architettonico.

Il canone annuo posto a base d’asta è di 34.572 euro, con aggiornamento Istat dal secondo anno. Le offerte dovranno pervenire entro le 12.00 del 22 gennaio 2026, esclusivamente tramite posta o corriere autorizzato, in busta chiusa e secondo le modalità indicate nel bando.

La procedura d’asta si svolgerà in seduta pubblica il 27 gennaio 2026 alle 11.00, presso la sede camerale di Vercelli. L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più alta, anche in presenza di un solo concorrente valido. È possibile richiedere un sopralluogo entro il 15 gennaio 2026. La stipula del contratto è prevista entro 60 giorni dall’aggiudicazione definitiva.