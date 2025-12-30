Crodo, stop ai botti di Capodanno: divieto totale fino al 6 gennaio

A Crodo sarà un Capodanno senza botti. Con l’ordinanza comunale n. 35/2025, firmata dal Sindaco Pasquale Folchi, è stato disposto il divieto assoluto di accendere, lanciare o sparare fuochi d’artificio, petardi e materiali pirotecnici di qualsiasi tipo su tutto il territorio comunale, fino al 6 gennaio 2026.

La misura nasce dalla volontà di garantire la sicurezza e l’incolumità pubblica, spesso messe a rischio dall’uso improprio di articoli pirotecnici, anche di provenienza non controllata. Il provvedimento richiama inoltre l’esigenza di tutelare gli animali domestici e la fauna selvatica, particolarmente sensibili ai forti rumori, e di prevenire incendi e danni ai beni pubblici e privati, oltre che ridurre l’inquinamento ambientale e il disturbo della quiete.

L’amministrazione comunale, in linea con altre realtà del Verbano Cusio Ossola, invita quindi i cittadini a festeggiare in sicurezza e nel rispetto dell’ambiente, rinunciando ai botti e scegliendo forme alternative e più consapevoli di celebrazione.