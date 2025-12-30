Ornavasso pronta ad inaugurare la nuova mensa scolastica

Con sei mesi di anticipo sulla scadenza fissata dal PNRR sono terminati i lavori della nuova mensa scolastica del Comune di Ornavasso. Con la ripresa delle lezioni nel 2026 i nostri studenti delle suole elementari e delle scuole medie potranno pertanto iniziare ad usufruirne posto che le operazioni di trasferimento degli arredi sono già stati effettuati.



Il finanziamento a fondo perduto ottenuto per la realizzazione è stato di € 800.000 a cui si sono aggiunti € 200.000 di risorse comunali per la realizzazione di nuove reti di scarico, di una tettoia multifunzione, della completa recinzione, del completamento dell’area verde e del collegamento con il parco giochi.



"Giunge a conclusione prima di quanto previsto uno dei tre progetti PNRR attivati ad Ornavasso - commenta il Sindaco Filippo Cigala Fulgosi - ed è un risultato che abbiamo perseguito come amministrazione per consentire fin da quest'anno scolastico ai nostri studenti di usufruirne in ambienti più luminosi e moderni ed evitando doppi turni nascenti dagli attuali spazi ridotti".



I nuovi locali potranno essere utilizzati anche dalle associazioni locali negli orari serali per manifestazioni a scopo benefico o eventi culturali.

L’invito è quindi a tutta la popolazione per l’inaugurazione e la benedizione della nuova mensa il prossimo 3 gennaio 2026 alle ore 15.00 con accesso dal parco giochi comunale.