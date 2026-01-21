Carenza di medici nel Vco: il dottor Staffieri prolunga l’attività fino al 2028

In un periodo di crescente difficoltà legata alla sempre più grave carenza di medici di assistenza primaria - a causa della quale migliaia di cittadini nel Vco sono rimasti “orfani” del proprio medico di riferimento - Asl Vco comunica che il dottor Valter Antonio Staffieri, attivo nell’ambito territoriale dell’Ossola, proseguirà la propria attività.
Il dottor Staffieri ha infatti presentato all’azienda sanitaria la richiesta di continuare l’attività fino al compimento dei 72 anni, dunque oltre l’età richiesta per il pensionamento, come previsto dalla normativa vigente. L’Asl Vco ha accolto la richiesta, perciò il dottore proseguirà il proprio impiego come medico di famiglia fino al 2028.
Una possibilità, questa, che può liberamente essere scelta dai professionisti per non far mancare ai propri pazienti l’assistenza primaria. Una scelta che, tuttavia, non può essere l’unica soluzione alla cronica carenza di medici sull’intero territorio del Vco. Non resta dunque che rimanere in attesa dei prossimi concorsi indetti dalla regione per l’assegnazione di nuovi medici sul territorio.