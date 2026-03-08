Ospedale unico a Piedimulera: un confronto aperto con la cittadinanza

Venerdì 13 marzo alle 21.00 la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Intra ospita un incontro aperto alla cittadinanza dedicato all’ospedale unico del Vco. relatore della conferenza il dottor Giorgio Tigano, medico, consigliere comunale di Verbania e membro del Comitato difesa dei tre ospedali del Vco, nonché promotore dell’iniziativa, che dialogherà con Alberto Cerni.

L’obiettivo dell’incontro, spiega Tigano, è quello di “rendere pubbliche tutte le perplessità e la preoccupazione per la decisione della regione di realizzare un ospedale unico a Piedimulera, declassando gli attuali Castelli e San Biagio a sorta di poliambulatori ed inserendoli in un progetto di medicina territoriale difficilmente realizzabile ed efficiente. Oltre alle incontestabili problematiche di carattere geografico, viario e demografico, si dovranno fare i conti con la carenza di personale sanitario qualificato e con i costi globali sicuramenti insostenibili”.