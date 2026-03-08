 / Sanità

Sanità | 08 marzo 2026, 17:50

Ospedale unico a Piedimulera: un confronto aperto con la cittadinanza

Il dottor Tigano del Comitato difesa dei tre presidi del Vco sarà il relatore di una conferenza dedicata a dubbi e perplessità sulla scelta della nuova sede

Ospedale unico a Piedimulera: un confronto aperto con la cittadinanza

Venerdì 13 marzo alle 21.00 la Società Operaia di Mutuo Soccorso di Intra ospita un incontro aperto alla cittadinanza dedicato all’ospedale unico del Vco. relatore della conferenza il dottor Giorgio Tigano, medico, consigliere comunale di Verbania e membro del Comitato difesa dei tre ospedali del Vco, nonché promotore dell’iniziativa, che dialogherà con Alberto Cerni.

L’obiettivo dell’incontro, spiega Tigano, è quello di “rendere pubbliche tutte le perplessità e la preoccupazione per la decisione della regione di realizzare un ospedale unico a Piedimulera, declassando gli attuali Castelli e San Biagio a sorta di poliambulatori ed inserendoli in un progetto di medicina territoriale difficilmente realizzabile ed efficiente. Oltre alle incontestabili problematiche di carattere geografico, viario e demografico, si dovranno fare i conti con la carenza di personale sanitario qualificato e con i costi globali sicuramenti insostenibili”.

l.b.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore