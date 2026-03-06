Nuovo ospedale, online la relazione del Comune che smonta lo studio su Piedimulera

"Qui la RELAZIONE che dimostra, INCONFUTABILMENTE, come l’Area di Piedimulera NON sia 'La migliore e immediatamente cantierabile'".

Così il sito del Comune di Domodossola presenta e rende visualizzabile al pubblico il documento illustrato nei giorni scorsi in municipio dal sindaco Lucio Pizzi.



La relazione analizza i criteri utilizzati nello studio comparativo e contesta in particolare la conclusione secondo cui l’area di Piedimulera sarebbe la soluzione migliore.

Nel documento diffuso dal Comune vengono evidenziati elementi ritenuti importanti per la valutazione complessiva, come il contesto territoriale, la presenza di infrastrutture e servizi e i possibili effetti sui tempi e sui costi di realizzazione della struttura.

Tra i punti evidenziati c’è quello dell’accessibilità: secondo l’analisi presentata dall’amministrazione, l’area di Domodossola si inserisce in un sistema di collegamenti già strutturato, con stazione ferroviaria internazionale, terminal degli autobus e collegamenti stradali con il territorio provinciale.

Il documento affronta anche gli aspetti urbanistici e idrogeologici delle due aree, segnalando che entrambe richiederebbero una variante ai piani regolatori ma con procedure differenti, e che emergono alcune differenze anche nella classificazione del rischio alluvionale e nel contesto territoriale in cui i due siti si inseriscono.

La relazione completa è consultabile sul sito istituzionale del Comune di Domodossola.