Ospedale unico di Piedimulera su un metanodotto. Come ha fatto il Politecnico a non accorgersene?

“L’analisi svolta dal Politecnico non è uno studio di fattibilità, ma un supporto tecnico che consente di confrontare i siti proposti dal territorio sulla base di criteri di sicurezza, accessibilità, compatibilità normativa e sostenibilità dei tempi e dei costi.....La relazione individua il sito di Piedimulera come quello che presenta minori criticità complessive e una maggiore compatibilità, in particolare sotto il profilo del rischio idrogeologico e della rispondenza normativa. La valutazione tiene conto non solo dell’edificio ospedaliero, ma anche del sistema complessivo delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento: percorsi per i mezzi di emergenza, logistica, trasporto pubblico e privato, spazi di sosta e infrastrutture primarie”.

A pronunciarsi attraverso un comunicato stampa lo scorso 16 gennaio 2026, erano stati l'Ing. Sandro Petruzzi, Vice direttore Sanità Regione Piemonte Responsabile Settore Politiche degli Investimenti, e i prof. ing. Giorgio Garzino e prof. ing. Maurizio Bocconcino

del Politecnico di Torino. Le dichiarazioni si erano rese necessarie dopo che da Ornavasso erano state espresse perplessità su alcuni dati contenuti nello studio del Politecnico.

In quell'occasione l'assessore alla Sanità Riboldi aveva inviato il comunicato a firma dei professori del Politecnico e del Vice direttore Sanità Regione Piemonte.

Ora, dopo la conferenza stampa indetta dal sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, la domanda sorge spontanea: la Regione e il Politecnico daranno spiegazioni dettagliate sulle 'dimenticanze' dello studio, come fatto dopo le critiche mosse da Ornavasso?

Ma soprattutto, dopo la querelle sul terreno domese nate negli scorsi anni e mesi su metanodotto e zona a rischio idrogeologico, come spesso sostenuto in dichiarazioni ufficiali dall'allora capogruppo leghista Alberto Preioni “...Domodossola è vincolata dallo spostamento di un metanodotto....la stessa area è a rischio idrogeologico....”, come si metterà una pezza a queste dimenticanze del Politecnico?

La pianta del nuovo ospedale ipotizzata dal Politecnico si trova sempre sopra il metanodotto a Piedimulera, mentre, utilizzando la stessa pianta, a Domo, non servirebbe nemmeno spostare il metanodotto.

Quella che sembrava essere la decisione definitiva, avvallata dai tecnici, come sempre sottolineato dal mondo politico regionale e provinciale, ora rischia di subire un brusco stop, sempre che si voglia tornare sui propri passi e si cerchi di apportare correzioni ad uno studio almeno per dare un giusto contributo a tutti i Comuni interessati che hanno presentato le proprie candidature. Differente invece è la situazione se si vuole marchiare come scelta politica quella dell'ubicazione a Piedimulera, a quel punto forse non sarebbe servito lo studio del Politecnico......