Portale “Salute Piemonte” ko, Valle: “Spiegazioni dell’assessore deludenti”

“Le spiegazioni fornite dall’assessore Riboldi sul malfunzionamento del portale “Salute Piemonte” non sono soddisfacenti, anzi sono piuttosto deludenti. Attribuire il blocco del Cup online a un generico aumento delle richieste legato all’influenza è poco plausibile: da un’ondata influenzale non discendono esami specialistici o visite in quantità tale da mandare in crisi un sistema regionale. È evidente che ci siano problemi strutturali che la Giunta continua a sottovalutare” lo dichiara il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale Daniele Valle che ha presentato un’interrogazione a risposta immediata per fare chiarezza sul tema.

“La risposta dell’Assessore che parla di un incremento del 50% delle chiamate e di verifiche tecniche in corso, non chiarisce le cause reali del blocco né indica tempi certi per il ripristino della piena funzionalità. I cittadini hanno diritto a sapere cosa non ha funzionato e perché. Non basta dire che si stanno aspettando relazioni dai fornitori: serve trasparenza, serve responsabilità, serve una gestione più seria di un servizio essenziale” prosegue Valle.

“E’ fondamentale ricordare nuovo sistema Cup, più volte annunciato dalla Giunta come soluzione definitiva ai problemi di prenotazione, non è mai entrato in funzione. L'attivazione del nuovo Cup, più volte annunciata e rinviata, è rimasta lettera morta. Oggi l’appalto è oggetto di contenzioso al TAR. È l’ennesima dimostrazione di una gestione confusa e inefficace” sottolinea il vicepresidente Valle.

“Nel frattempo, migliaia di piemontesi hanno dovuto affrontare disservizi, impossibilità di prenotare visite e prestazioni, e un call center sovraccarico. La Regione invita a usare canali alternativi, ma il punto è che il portale deve funzionare. È uno strumento fondamentale, soprattutto per chi non può recarsi fisicamente in farmacia o restare ore al telefono. Non possiamo accettare che nel 2026 un servizio digitale così importante vada in tilt senza spiegazioni credibili” aggiunge Valle.

“Ribadisco che continuerò a chiedere alla Regione di rendere pubbliche le relazioni tecniche, di indicare con precisione cosa non ha funzionato e di fornire un cronoprogramma chiaro per l’attivazione del nuovo Cup. I cittadini meritano risposte, non giustificazioni generiche” conclude Valle.