 / ADV

In Breve

martedì 27 gennaio
Conser Vco
Leggi le ultime di: ADV

ADV | 27 gennaio 2026, 14:04

Conser Vco

ConSer VCO Spa ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo indeterminato di n. 2 addetti amministrativi, da assegnare all’ufficio acquisti, livello 6° - area tecnica amministrativa - CCNL dei Servizi Ambientali.

I requisiti per l’ammissione e informazioni di dettaglio sono contenuti nell’Avviso completo di selezione, consultabile sul sito www.conservco.it o presso l’ufficio Risorse Umane della Società, via Olanda n. 55 - Verbania – tel. 0323 518713.

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore