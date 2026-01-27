Conser Vco
ConSer VCO Spa ha indetto una selezione pubblica finalizzata alla formazione di una graduatoria per la futura assunzione a tempo indeterminato di n. 2 addetti amministrativi, da assegnare all’ufficio acquisti, livello 6° - area tecnica amministrativa - CCNL dei Servizi Ambientali.
I requisiti per l’ammissione e informazioni di dettaglio sono contenuti nell’Avviso completo di selezione, consultabile sul sito www.conservco.it o presso l’ufficio Risorse Umane della Società, via Olanda n. 55 - Verbania – tel. 0323 518713.