Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo: prorogata la scadenza del bando

La Regione Piemonte ha disposto la proroga di 15 giorni della scadenza per la presentazione delle candidature al Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo, l’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle opere narrative e al loro potenziale sviluppo cinematografico e audiovisivo. La nuova scadenza per l’invio delle domande è fissata al 15 febbraio 2026.

La decisione è stata assunta con l’obiettivo di favorire la più ampia partecipazione possibile, consentendo ad autrici, autori, editori ed editrici di disporre di ulteriore tempo per completare e perfezionare i progetti da candidare. Restano invariate le modalità di partecipazione, così come i requisiti e i criteri previsti dal bando.

Il Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo, realizzato in collaborazione con la Fondazione Circolo dei lettori e la Torino Film Commission, nasce per rafforzare il dialogo tra il mondo dell’editoria e quello dell’audiovisivo. L’iniziativa sostiene storie, romanzi e opere narrative con un forte potenziale di adattamento per il cinema e le serie televisive, accompagnando i progetti selezionati in un percorso di valorizzazione e mettendoli in contatto con autori, editori, sceneggiatori e professionisti dell’industria cinematografica.

Il premio si inserisce nella più ampia strategia della Regione Piemonte volta a sostenere le industrie culturali e creative, promuovere nuovi talenti e consolidare il ruolo del territorio come luogo di incontro tra cultura, scrittura e audiovisivo, valorizzando sia le grandi realtà sia le progettualità emergenti.

"Abbiamo deciso di prorogare di 15 giorni la scadenza del Premio Match Piemonte – Dal libro allo schermo per offrire a autrici, autori, editori ed editrici un tempo maggiore per lavorare sui progetti e presentare proposte di qualità – sottolinea l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Marina Chiarelli – Questo premio nasce per mettere in relazione due mondi fondamentali per la crescita culturale del nostro territorio, quello dell’editoria e quello dell’audiovisivo, creando occasioni concrete di incontro e sviluppo. Vogliamo valorizzare le storie, sostenere i talenti e rafforzare il ruolo del Piemonte come luogo in cui la cultura diventa anche opportunità e futuro".

Tutte le informazioni aggiornate e la documentazione relativa al bando sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Piemonte e su quello della Fondazione Circolo dei lettori.