Regione Piemonte, aperto il bando da 3,1 milioni di euro per sostenere e valorizzare i musei

La Regione Piemonte apre il bando per il finanziamento di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione del sistema museale piemontese per il biennio 2025–2026. L’avviso rientra nell’ambito dell’articolo 16 della legge regionale n. 11/2018 e mette a disposizione risorse complessive pari a 3,1 milioni di euro.

L’obiettivo è sostenere i musei presenti sul territorio regionale attraverso interventi edilizi, di conservazione, adeguamento e allestimento, rafforzandone la sostenibilità e favorendo una maggiore integrazione con il contesto territoriale. Due i prerequisiti fondamentali posti al centro del bando: accessibilità e sicurezza, sia per il patrimonio conservato e musealizzato sia per i visitatori.

Lo stanziamento complessivo per il biennio è così ripartito: 1.860.000 euro (60%) destinati a soggetti privati, come associazioni ed enti non lucrativi, e 1.240.000 euro (40%) riservati a soggetti pubblici. Sono ammessi alla fase istruttoria i progetti che prevedono interventi in grado di contribuire al rafforzamento del sistema museale piemontese e alla valorizzazione diffusa del patrimonio culturale regionale.

«La cultura è una leva strategica di sviluppo e coesione sociale, e i musei ne sono uno dei pilastri fondamentali – sottolinea l’assessore regionale alla Cultura Marina Chiarelli –. Con questo bando la Regione Piemonte sceglie di investire in modo strutturale sul sistema museale, rafforzandone sicurezza, accessibilità e sostenibilità. Vogliamo un Piemonte in cui il patrimonio culturale non sia concentrato solo nei grandi poli, ma diventi una risorsa diffusa, capace di generare valore nei territori, nelle comunità e nelle aree più periferiche».

Le domande di contributo potranno essere presentate fino alle ore 12.00 del 27 febbraio 2026, esclusivamente tramite procedura informatizzata, compilando il modulo telematico disponibile sul portale regionale dedicato ai bandi per cultura, turismo e sport.