Il Corpo Aib Piemonte premiato con il prestigioso “Giuseppe Zamberletti”

Il Corpo Antincendi Boschivi (AIB) del Piemonte è stato insignito ieri pomeriggio del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti”, istituito dal Dipartimento nazionale della Protezione civile in memoria del fondatore della Protezione civile moderna italiana. La cerimonia si è svolta a Roma, con la consegna del premio da parte del capo dipartimento Fabio Ciciliano a Corrado Busnelli, ispettore generale del Corpo AIB Piemonte “Giulia Bagnati” di Bellinzago (NO). Presenti anche il direttore regionale delle Opere pubbliche Bruno Ifrigerio e il dirigente della Protezione civile regionale Franco De Giglio.

Nella motivazione ufficiale si legge: «Per l’impegno profuso nella lotta agli incendi boschivi in Francia nell’estate 2025. Il Corpo ha contribuito a consolidare le procedure di intervento dell’Italia all’interno del Meccanismo Europeo di Protezione Civile». Il riconoscimento valorizza così l’attività quotidiana del Corpo AIB Piemonte, fondamentale nel sistema regionale di Protezione civile, protagonista nelle operazioni di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi e negli interventi legati alle emergenze più significative degli ultimi anni.

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha commentato: «Questo premio è un motivo di grande orgoglio per tutta la Regione. Rende merito a una realtà che incarna i valori della Protezione civile: servizio, competenza, spirito di sacrificio e profondo legame con il territorio. Il Piemonte può contare su un sistema di volontariato solido e preparato, e il Corpo AIB ne rappresenta una delle colonne portanti».

Anche l’assessore regionale alla Protezione civile, Marco Gabusi, ha sottolineato l’importanza del riconoscimento: «Negli anni della Giunta Cirio abbiamo affrontato numerose emergenze, dagli incendi boschivi agli eventi meteorologici estremi. In ogni occasione il Corpo AIB del Piemonte è stato presente, operativo e determinante, con centinaia di interventi spesso in condizioni complesse e rischiose. Questo premio riconosce un lavoro concreto, sul campo, e rafforza il legame tra la Regione e i volontari. Continueremo a investire su formazione, mezzi e prevenzione perché il Corpo AIB rappresenta una risorsa strategica per la sicurezza del Piemonte».

La prima edizione del Premio nazionale “Giuseppe Zamberletti” è stata promossa in occasione del 50° anniversario del terremoto del Friuli-Venezia Giulia del 1976, evento che diede il via al percorso istituzionale e operativo che portò alla creazione dell’attuale Servizio nazionale di Protezione civile. I premi sono stati suddivisi in quattro sezioni – istituzioni, volontariato, scienza e tecnica, amministrazioni dello Stato – e assegnati a soggetti selezionati da una commissione composta da rappresentanti del Dipartimento, del mondo accademico e scientifico, e delle strutture operative nazionali.