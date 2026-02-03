GAL Laghi e Monti, aperto l’avviso per l’acquisto delle quote ex Veneto Banca

Il GAL Laghi e Monti ha pubblicato un avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni d’interesse finalizzate all’acquisto di quote del proprio capitale sociale, precedentemente detenute da Veneto Banca, attualmente in liquidazione coatta amministrativa. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata alle ore 18.00 del 3 aprile 2026.

L’iniziativa nasce a seguito di una precedente procedura ad evidenza pubblica avviata da Veneto Banca e conclusasi senza esito. Per garantire la più ampia partecipazione possibile e preservare l’equilibrio tra i diversi portatori di interesse, come previsto dai regolamenti comunitari, il GAL ha deciso di rivolgere l’avviso esclusivamente a soggetti privati.

La procedura è aperta a una platea ampia e diversificata del tessuto economico e sociale: imprese, imprenditori, società di persone e di capitali, cooperative, aziende, associazioni (comprese quelle di categoria), consorzi e altri operatori privati. Tra i requisiti fondamentali richiesti figurano la coerenza dell’oggetto sociale con le finalità del GAL e la presenza di un interesse operativo nei Comuni rientranti nell’area del GAL Laghi e Monti.

Il valore complessivo delle quote oggetto dell’operazione è pari a 10.000 euro, corrispondenti all’8,50% del capitale sociale. È possibile presentare manifestazioni di interesse anche per porzioni di quota, con valore nominale minimo di 200 euro (pari allo 0,17% del capitale sociale) o per suoi multipli, fino a raggiungere l’importo totale disponibile. Le richieste saranno esaminate dal Consiglio di Amministrazione, che procederà all’assegnazione tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo delle domande.

Il GAL precisa che la manifestazione di interesse non costituisce un impegno vincolante, ma rappresenta una proposta che sarà valutata in base agli scopi sociali e ai vincoli statutari della società consortile.

La documentazione dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite Pec all’indirizzo segreteria@pec.gallaghiemonti.it entro il termine stabilito. L’avviso completo e il modulo per la manifestazione di interesse sono disponibili presso gli uffici del GAL Laghi e Monti, con sede a Domodossola in via Romita 13/bis. Per informazioni è possibile contattare la segreteria anche all’indirizzo email segreteria@gallaghiemonti.it