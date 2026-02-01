Energia rinnovabile, a Crevola la proposta per una microcentrale idroelettrica

Il comune di Crevoladossola compie un nuovo passo verso la produzione di energia rinnovabile. L’ufficio tecnico ha affidato ad una squadra di professionisti l’incarico della redazione di uno studio di fattibilità per una micro centrale idroelettrica lungo la linea dell’acquedotto che collega la vasca di carico di Canei a quella di Preglia.

L’obiettivo è quello di verificare se le caratteristiche dell’impianto esistente possano consentire la realizzazione di un piccolo impianto mini‑idro, in linea con le politiche europee di incremento delle fonti energetiche rinnovabili. L’incarico è stato affidato all’ingegner Giulio Berrino, mentre per la parte geologica è stato coinvolto lo studio Bossalini & Cattin, entrambi di Domodossola.