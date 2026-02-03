Il viceprefetto Corvatta lascia il Vco (e Macugnaga): nuovo incarico alla Prefettura di Varese

Il dottor Gerardo Corvatta, fino ad oggi viceprefetto vicario della Prefettura del Verbano Cusio Ossola, lascia il territorio per assumere il nuovo incarico di Capo di Gabinetto presso la Prefettura di Varese.

Al funzionario vanno i ringraziamenti del prefetto Matilde Pirrera e di tutto il personale della Prefettura del Vco per il lavoro svolto e per l’impegno profuso nel corso del suo mandato, insieme agli auguri di buon lavoro per il nuovo e prestigioso incarico.

Proprio in vista delle nuove responsabilità, il dottor Corvatta ha rassegnato le dimissioni dall’incarico di Commissario straordinario del Comune di Macugnaga, ruolo che aveva ricoperto negli ultimi mesi.

In attesa della nomina del nuovo Commissario, che avverrà con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell’Interno, il Prefetto Matilde Pirrera ha provveduto a designare il dottor Manfredi Maria Manule, Capo di Gabinetto della Prefettura del Vco, quale sub-commissario del Comune di Macugnaga con funzioni vicarie.

Manule accompagnerà l’Ente locale fino all’elezione dei nuovi organi politici, operando in stretta collaborazione con le componenti economiche e sociali del territorio e in sinergia con le istituzioni coinvolte, tra cui Prefettura, Regione, Provincia e Ansfisa, oltre alla società Macugnaga Trasporti.