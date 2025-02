Addio a Giovanni Barlacchi, per 15 anni sindaco di Re

Valle Vigezzo in lutto per la scomparsa di Giovanni Barlacchi, 86 anni. Persona molto nota, Giovanni è stato in età lavorativa dipendente della ferrovia Vigezzina, un mondo a cui è sempre rimasto molto legato. Intensa la sua attività amministrativa: è stato per ben 15 anni sindaco a Re e ha ricoperto incarichi anche nella Comunità Montana. Un impegno che l’ha visto anche prodigarsi a lungo per la realizzazione del depuratore di valle, a Meis.

Giovanni Barlacchi lascia la moglie Bruna e i figli Mariapia e Gianluca, oltre a parenti e tanti amici che ne hanno saputo apprezzare le sue qualità. L’ultimo saluto a Barlacchi potrà essere dato nella casa funeraria Mandrini-Iacopino, in via Bugella 4 alla Siberia di Craveggia. Il santo rosario sarà recitato domani, martedì 4 febbraio alle 20.30 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Maggiore. Le esequie si svolgeranno mercoledì alle 15 nel Santuario della Madonna del Sangue di Re.